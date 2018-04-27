Двухместный автомобиль за минуту: в Японии сделали робота-трансформера

Японские специалисты уже давно создают хорошие автомобили, а теперь они решили создать робота-трансформера, который может трансформироваться в двухместный автомобиль.На переход из-одного состояния в другое требуется около минуты.

Разработкой трансформера занималась японская компания Brave Robotics, которая отвечала за техническую часть, а программное обеспечение создала компания Asratec.

Робот получил название J-deite RIDE. Его высота составляет четыре метра в состоянии автомобиля, а длина — 3,8 метра.



J-deite RIDE уже дееспособная модель, которая может ходить и ездить, но пределы лаборатории пока не покидала.

По заявлению разработчиков, робот может ходить 100 метров в час. В качестве автомобиля скорость робота может достигать 60 км/ч.

В дальнейшем трансформер станет серийным и его намерены предлагать паркам развлечений. Управлять J-deite RIDE можно как из салона, так и дистанционно.