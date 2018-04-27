Продажи SUV в России в 1 квартале 2018 года: эксперты назвали ТОП-10 марок

За первый квартал 2018 года на российском рынке автодилеры продали 157 200 новый кроссоверов, которые заняли долю на российском рынке в 43%.

Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат», которое составило ТОП-10 брендов по продажам SUV в РФ в 1 квартале 2018 года.

Лидерство в списке оказалось за маркой Hyundai. Дилеры этой компании в России реализовали 21 674 автомобиля из сегмента кроссоверов.

Вторая строчка оказалась за маркой Renault с результатом 18 232 проданных SUV. На третьем месте ТОП-10 расположился Nissan, у которого продажи кроссоверов составили 14 911 штук.

Четвертая и пятая строчка ТОПа досталась брендам Toyota и KIA, которые продали 13060 и 11874 автомобилей SUV.

В десятке самых продаваемых брендов кроссоверов и внедорожников оказались: