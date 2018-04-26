Китайская компания GAC презентовала компактвэн Trumpchi GM6‍

В Пекине компания GAC представила свой новый компактвэн под названием Trumpchi GM6. Эта модель призвана конкурировать с Buick GL6.

Под брендом Trumpchi уже выпускается компактвэн GM8 и на домашнем рынке эта модель конкурирует с Buick GL8.

В основе Trumpchi GM6 лежит платформа от старшей модели, которую в свое время китайская компания купила у концерна Fiat.

Про моторную гамму GM6 пока не рассказали, но не исключено, что она будет позаимствована у старшей версии, а это 2,0-литровый 201-сильный турбомотор, который работает в паре с автоматической шестиступенчатой коробкой передач.

Салон Trumpchi GM6 на автосалоне пока не показывают, но представителями марки было сказано, что в нем шесть мест, в то время как у GM8 есть шестиместный и семиместный вариант.

Когда Trumpchi GM6 пойдет в серию не сообщается, а на автосалоне в Пекине была показана предсерийная версия модели.