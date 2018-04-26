Ford в Пекине показала тизер кроссовера Explorer‍ нового поколения

Представители американской компании на автомобильном салоне в Пекине анонсировали новую генерацию своего кроссовера Explorer‍, представив тизерное изображение.

Согласно официальной информации, внедорожник поступит на рынок в 2019 году. Серийное производство Explorer‍ будет налажено на совместном предприятии Ford и Changan в Китае.

Подробности о модели производитель не раскрывает. По предварительной информации, в основе автомобиля нового поколения будет располагаться та же платформа, которая станет основой доя возрожденного Lincoln Aviator.

У кроссовера появится новый 10-ступенчатый «автомат» и ST-версия, под капотом которой будет установлен мотор с отдачей 400 лошадиных сил.

Предлагаться на рынке новый Ford Explorer будет и с 2,3-литровым турбированным четырехцилиндровым мотором EcoBoost мощностью 284 л.с., а также 3,3-литровым ДВС, который придет на смену 3,5-литровому атмосферному мотору V6. Самая мощная версия американского внедорожника обзаведется 3,5-литровым турбомоторм мощностью 400 л.с.