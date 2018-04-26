Как известно этой осенью компания Jaguar выпустил юбилейную версию своей модели Jaguar XJ, которая уже была показана на автосалоне в Пекине.
Компания Jaguar на видео показала эволюцию модели Jaguar XJ
26.04.2018 16:51
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В честь, юбилея модели был подготовлен видеоролик, в котором производитель показал эволюцию автомобиля Jaguar XJ.
Первый автомобиль с таким названием дебютировал в 1 968 году и тогда он стал заменой Mark2.
На момент выхода, модель предлагалась только с шестицилиндровыми моторами, но уже в 1972 году в моторной линейке появился и первый 12-цилиндровый 5,3-литровый двигатель.
Седан разгонялся до 225 километров в час. С момента выпуска Jaguar XJ, модель сменила уже девять поколений, а последняя генерация существует с 2009 года.
Предполагается, что юбилейная версия также может стать прощальной, после которой будет представлена новая генерация.
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