Dongfeng и Nissan представили кроссовер Venucia Х в стиле Range Rover‍

Пекинский автосалон подготовил огромное количество новинок и концептуальных моделей, конечно большинство из них создано специально для китайского рынка, но на нем показали еще два кроссовера, которые в 2018 году появятся и в России.

Молодой бренд Venucia, созданный совместными усилиями Dongfeng и Nissan, на автосалоне представил концептуальный кроссовер, который очень сильно похож на Range Rover.

Концепт под названием X отличается от британского внедорожника только светодиодными узкими фарами и большими колесами.

Стоит отметить, что это всего лишь концептуальная модель и она скорее всего не станет серийной. Данных про Venucia Х пока не раскрывают.



Еще на стенде бренда был представлен рестайлинговый купеобразный кроссовер T90, который получил обновленный интерьер и новую мультимедийную систему с увеличенным экраном. Также для T90 подготовили новый турбомотор, но его данные пока не раскрывают.