Новое купе BMW M850i xDrive Coupe оснастят 530-сильным двигателем

С выходом возрожденной BMW 8 Series будет представлен новый турбомотор, который будет создан на базе уже существующего BMW N63.

ДВС сохранит свой прежний объем 4,4 литра, но в него внесут большое количество изменений, за счет чего существенно будет увеличена мощность.

Двигатель BMW N63 дебютировал в 2008 году, но за счет иного расположения турбины он оказался не очень надежным и зачастую именно турбина выходила из строя еще до того, как заканчивалась гарантия на автомобиль.

В новом моторе обещают исправить все недостатки и по предварительными данным в BMW M850i отдача 4,4-литрового V8 будет составлять 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента.

Также на днях стали известны подробности о BMW 8 Series, который по габаритам будет сопоставим с BMW 6 Series, а подвеска для купе будет позаимствована у 5 Series.

Для «восьмерки», будут предлагать шестицилиндровые моторы и новый V8, а вот большого V12 ожидать не стоит, так как баварская компания отказалась от него.