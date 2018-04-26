Fiat 500 в марте впервые вошел в ТОП-10 европейских бестселлеров

При анализе продаж автомобилей выяснилось, что хэтчбек Fiat 500 впервые в своей истории вошел в десятку европейских бестселлеров.

При этом совсем скоро в Европе начнутся продажи спецверсии модели, которая должна помочь поддержать продажи хэтчбека на высоком уровне. Объём продаж Fiat 500 в марте в Европе составил 26473 штук, что на 2% больше.

Лидерство в ТОП-10 удерживает Volkswagen Golf, у которого продажи в прошлом месяце составили 54 060 единиц, что на 16% больше.

На второй строчке рейтинга самых продаваемых в Европе расположился Ford Fiesta с положительной динамикой 15% и продажами 39 896 проданных экземпляров.

Renault Clio оказался в тройке лидеров с результатом 37 612 ед., что на семь процентов хуже. Nissan Qashqai и Volkswagen Polo располагаются в первой пятерке – 35 053 ед.(-5%) и 32327 штук (-21%) соответственно.

В ТОП-10 числятся: Peugeot 208 (28923 ед., +2%), Ford Focus (27907 ед., -17%), Opel/Vauxhall Corsa (27250 ед., -29%), Renault Captur (26605 ед., -2%) и Fiat 500 (26473 ед., +2%).