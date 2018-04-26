Компания «АвтоВАЗ» показала прибыль по МСФО в I квартале‍ 2018 года

Российская компания «АвтоВАЗ» в первом финансовом квартале показала прибыль в размере 609 млн рублей, тогда как в прошлом году за аналогичный период у компании был чистый убыток 2,8 млрд рублей.

По МСФО за I квартал 2018 выручка компании выросла на 40% и составила 64,756 млрд руб.

Операционная прибыль за отчетный период достигла 2,1 млрд руб., а годом ранее это был убыток в 1 млрд руб.

Финансовые расходы компании в первом квартале составили 1,976 млрд руб., что оказалось на уровне прошлого года.

В период январь-март российский автопроизводитель реализовал 79 114 автомобилей, прирост продаж в сравнении с 2017 годом составил почти 29%. Доля Lada в первом квартале 2018 года составила 20,1%.