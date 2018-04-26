Jaguar выпустил лимитированную версию в честь 50-летия модели XJ

Лимитированная версия модели XJ получила название Jaguar XJ50 и она приурочена к 50-летнему юбилею.

В компании рассказали, что этот автомобиль пережил смену уже девяти поколений, а за весь период производства было выпущено более 600 тысяч экземпляров.

Презентация юбилейного Jaguar XJ50 состоялась в рамках Пекинского автосалона, тогда как юбилей модели будет только в сентябре.

Отличаться лимитированный вариант будет элементами во внешности, в числе которых новый передний и задний бампер, эксклюзивные 20-дюймовые колесные диски, а в салоне будут шильдики, указывающие на принадлежность автомобиля к спецверсии, и кожаные сидения.

Для британского рынка Jaguar XJ50 выпустят в стандартной и удлиненной версиях с трёхлитровым дизельным мотором мощностью 300 лошадиных сил. Минимальная цена за юбилейную версию составит коло 6,5 миллиона рублей в переводе.