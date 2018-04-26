Дилеры Subaru в России начали продажи обновленного Outback

Прием предзаказов на обновленную версию универсала Outback стартовал в конце марта, а сегодня 26 апреля дилеры Subaru в России начали официальные продажи модели по цене от 2 449 000 рублей.

В честь старта продаж автомобиля компания предлагается и специальные условия на полисы КАСКО. Как рассказали в пресс-службе компании, стоимость полиса при покупке обновлённого Outback составит 4,5% от общей цены автомобиля.

Это предложение будет действительно до конца мая. Всего для покупки будет доступно пять комплектаций универсала и две силовой установки. Четыре комплектации будут с 2,5-литровым 175-сильным двигателем и одна с 3,6-литровым 260-сильным агрегатом.

Стоимость варианта с последним мотором не изменилась и по-прежнему составляет 3 299 900 рублей. Все силовые установки будут предлагаться с бесступенчатой трансмиссией Lineartronic (CVT).

Для Outback была перенастроена подвеска, усилена тормозная система и улучшена звукоизоляция. Кроме этого, в рестайлинговом Outback появилась обновленная радиаторная решетка, новые противотуманные фары и обновленные бампера.

В салоне модели установили новые сиденья и появилась изменённая приборная панель. Также стоит отметить появление комплекса безопасности EyeSight, который состоит из адаптивного круиз-контроля, системы экстренного торможения, предупреждение о выезде с полосы движения и контроле движения в полосе.