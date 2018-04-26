Роскачество назвало самые опасные алюминиевые колесные диски

Роскачество добралось до масштабных испытаний колесных дисков, предлагающихся на российском рынке и назвало самые опасные алюминиевых колесные диски, которых из всех представленных для тестов оказалась четверть.

Испытаниям подверглись диски, которые продаются чаще всего, а в списке фирм, предлагающих в России свою продукцию оказались и Yamato, Kia, Alcasta, X-Race, Rial, Proma, Replay, Techline, Veritas-16, YST. По результатам проведенных испытаний оказалось, что 26% из них не соответствовали требованиям безопасности.

«Шесть брендов не прошли испытания по безопасности, – нарушителями оказались две российские марки и четыре китайские; 11 признаны качественными и безопасными, и ещё шесть показали результаты, соответствующие опережающим стандартам Роскачества» — сообщили в ведомстве.

Опасными оказались диски торговых марок X-Race, PROMA, 4GO, Replay, «МЕГАЛЮМ», Alcasta, а прочными и надежными назвали Techline, Россия; VERITAS-16, Россия; YST, Китай; BANTAJ, Китай; N20, Китай; NZ, Китай.

В целом безопасными, но не прошедшие проверку физических свойств металла, также назвали марки: LS, Китай; K&K, Россия; MAK, Италия; Alutec, Германия; Rial, Германия; YOKATTA, Германия; RW, Тайвань; YAMATO; KIA, Китай; Cross Street; FR.