Презентация новинки состоялась в рамках Пекинского автосалона, который начал свою работу накануне 25 апреля. Компания Hyundai представила новый спортивный седан Lafesta, который в модельном ряду расположится между Elantra и Sonata.

Длина новинки составляет 4 660 мм, а расстояние между осями будет 2 700 мм. В экстерьере модели отличительной особенностью становится большая хромированная решетка радиатора.

В целом стилистика седана выполнена по мотивам концептуальной модели Le Fil Rouge. Последняя была презентована в прошлом месяце в Женеве.

Во время презентации представители компании отметили, что представленный спортседан был создан в том числе и с целью демонстрации дизайна будущих моделей.

В моторной гамме Hyundai Lafesta будут бензиновые 1,4 и 1,6-литровые агрегаты, мощность которых будет от 130 до 240 л.с.

Среди трансмиссии будет роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. На китайском рынке Hyundai Lafesta появится в конце текущего года.