Lexus в Пекине представила седан Lexus ES нового поколения

На открывшемся сегодня автосалоне в Пекине состоялась презентация нового поколения седана Lexus ES, который получил новую платформу, измененную внешность, расширенный список оборудования и новые моторы.

Седьмое по счету поколение седана построено на платформе семейства TNGA. Теперь длина седана стала больше на 65 мм и составляет 4 975 мм.

Ширина выросла на 45 мм до 1 865 мм, а высота стала меньше на 5 мм – 1 445 мм. Расстояние между осями выросло до 2 870 мм, что на 50 мм больше.

В экстерьере нового Lexus ES нового поколения появилась новая радиаторная решетка с ячеистым рисунком, колесные диски размером 19 дюймов, а на крышке багажника появился спойлер. В версии ES F Sport будет адаптивная подвеска, а еще в ездовой электронике появился режим Sport+.

Для европейского рынка Lexus ES будет доступен только с гибридной силовой установкой. В составе последней 2,5-литровый двигатель, электромотора и вариатор. Суммарная отдача установки составляет 218 л.с., а заявленный расход топлива будет 4,7 литра на сто километров пути в смешанном цикле.

Для других рынков производитель предложит версии ES 200, ES 250 и ES 350. В базовом исполнении будет прежний двухлитровый 150-сильный двигатель, пару которому составит шестискоростной автомат.

Lexus ES 250 получил новый четырехцилиндровый двигатель объёмом 2,5 литра Camry, правда о мощности мотора в Lexus ES в компании не рассказали.

Вариант ES 350 будет оснащен V6 3.5, который в американской версии седана выдаст 306 л.с., а для российского рынка – 250 л.с. У последних двух мотором вместо шестискоростного автомата будет предложена 8-ступенчатая коробка.