В Пекине состоялась презентация удлиненной версии кроссовера Audi Q5 L

Сегодня 25 апреля в Пекине начало свою работу мотор-шоу, на котором и дебютировал удлиненный кроссовер Audi Q5.

Новинка становится первым кроссовером марки, который получил удлиненную колесную базу. Такой вариант модели получил название Audi Q5L и создавался он для китайского рынка, где пользуются популярностью удлиненные автомобили.

В отличие от стандартного Audi Q5 удлиненный вариант получил колесную базу и длину на 88 мм больше. Объём багажного отделения составляет 550 литров, а при сложенных задних сидениях багажник вырастет до 1 550 литров.

Для китайских покупателей автомобиль предложат в пяти комплектациях с моторной гаммой, состоящей из двух двигателей. Одним из моторов станет двухлитровый турбированный агрегат мощностью 190 лошадиных сил, а вторым будет аналогичного объёма двигатель, но мощностью 252 л.с.

Все версии будут доступны с роботизированными коробками передач с двумя сцеплениями, которые будут передавать крутящий момент на все колеса. Серийное производство Audi Q5L будет организовано на совместном предприятии Audi и FAW в городе Чанчунь.