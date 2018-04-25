Dongfeng в России намерена нарастить продажи и привезти новинку

Как известно, для российского рынка компания Dongfeng создала отдельную марку, под которой и предлагаются её автомобили. Бренд носит название DFM, а он создавался специально для России.

По статистике, в прошлом году под этим брендом было продано 913 автомобилей, но в планах на 2018 год увеличить продажи сразу до трех тысяч проданных машин.

О том, что Dongfeng в России намерена нарастить продажи сообщили представители компании российским журналистам.

Впрочем, уже с начала этого года продажи Dongfeng уже выросли на 129% до 332 проданных штук за первый квартал года. Впрочем, в этом году производитель в России фактически продавал только одну модель — H30 Cross.

При этом уже совсем скоро ситуация изменится и модельный ряд пополнится новой моделью, а именно кроссовером Fengguang 580.

Сроки выхода новинки пока не озвучивают, но именно она должна помочь в увеличении продаж. Впрочем, говоря о планах компании, то в следующем году компания обещает привезти еще одну новую модель — AX4.