Представители компании Audi рассказали о планах по увеличению объёмов продаж своих автомобилей на китайском рынке.

Так, Audi к 2023 году планирует продавать в КНР 1,2 млн автомобилей, а поможет в этом выход новинок в том числе.

Автопроизводитель запланирован в течении нескольких лет начать продажи на территории КНР 10 новых кроссовером и внедорожников.

Большая часть из этих новинок будет выпускаться на совместном предприятии FAW-Volkswagen в Китае. Все новые модели, которые готовятся для этого рынка, будут электрифицированы.

В прошлом году Audi в Китае выпустила 597 тысяч автомобилей, а этот результат оказался на 1,1% больше. Около 40% из реализованных машин приходится на модели сегмента кроссоверов и внедорожников.