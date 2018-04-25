Компания Mercedes-Benz на Пекинский автосалон привезет седан A-Class. Для китайского рынка модель будет предлагаться с бензиновыми моторами мощностью от 136 до 190 л.с.
Компания Mercedes-Benz представила новый седан A-Class
Сейчас немецкий автопроизводитель показал удлиненную версию четырехдверки, ее колесная база составляет 2789 мм, что на 60 мм больше, чем у нового поколения хэтчбека A-Class.
Внешность серийного седана практически полностью повторяет прототип Concept A, который впервые был показан в прошлом году на автосалоне в Шанхае.
Седан Mercedes-Benz A-Class будет собираться в Китае на совместном предприятии Daimler и BAIC Motor. В дилерских центрах новинка появится во второй половине 2018 года. Европейская версия A-Class будет представлена позже и скорей всего это произойдет осенью.
В КНР «четрехдверка» будет предлагаться с 1,33-литровым мотором с функцией деактивации цилиндра при низких нагрузках. Этот мотор предложат в двух вариантах форсировки 136 и 163 л.с.
Также под капотом седана может быть установлен 2,0-литровый мотор с 190-сильной отдачей. Коробка передач для седана будет только семиступенчатая роботизированная. Уже известно, что модель оснастят мультимедийной системой MBUX с интеллектуальным голосовым помощником.
Хэтчбек Mercedes A-Class новой генерации представлен официально