В ЦОДД рассказали, когда беспилотные автомобили появятся в Москве

Как известно на территории столицы некоторые компании проводят тестирования беспилотных автомобилей, правда пока все они тестируются с обязательным присутствием в салоне водителя на случай внештатных ситуаций, с которой автопилот может не справится.

Впрочем, уже сейчас начальник ситуационно центра ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Александр Евсин журналистам агентства «Москва» смог сказать, когда беспилотные автомобили появятся в Москве.

Как оказалось, на дорогах столицы полноценные беспилотники появятся не ранее ближайших двух-трех лет.

«Сейчас рядом с Садовым кольцом ездит беспилотный автомобиль «Яндекс.Драйв», но это все таки движение номинально беспилотное, там все равно сидит человек, который отвечает за все, что произойдет с этим автомобилем. А в том режиме, чтобы ответственность за вождение этого автомобиля была на производителе автомобиля и за содержание инфраструктуры, которая обеспечивает его безаварийное движение, я думаю, это перспектива недалекого будущего, но не ближайшие два-три года точно», — цитирует слова Евсина агентство.

Ранее представитель компании Hyundai сказал, что в России беспилотники появятся не раньше, чем через десять лет и это связано с рядом причин, в том числе и с погодными условиями, качеством российских дорог и отсутствием законодательной базы.

Также среди причин указывали отсутствием интереса россиян к беспилотным технологиям. Сложности реализации беспилотных систем в РФ связаны с резким изменением погоды в стране, и невидимую для беспилотников разметку дорог.