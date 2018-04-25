Great Wall на автосалоне в Пекине представит спортивное кросс-купе Haval F5‍

Уже известно, что новинкой станет кросс-купе с индексом F5, а эта модель окажется первой в линейке F. В дальнейшем она дополнится и другими автомобилями.

Отличаться кроссовер будет наличием в подкапотном пространстве турбированного двигателя. Турбомотор имеет рабочий объём цилиндров 1,5 литра.

Его мощность составит 171 л.с. при 285 Нм крутящего момента. В дальнейшем автомобили F-серии получат и двухлитровый 200-сильный двигатель.

Среди трансмиссий для 1,5-литрового мотора будет доступен семискоростной робот DCT7. Больше подробностей о новом кросс-купе Haval станет известно уже завтра.