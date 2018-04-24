В Китае копировать автомобили считается нормой и сейчас компания Beijing Auto решила выпустить копию огромного внедорожника Mercedes-Benz G63 AMG 6×6.

Автопроизводитель представит клон на Пекинском автосалоне, но его внешность, а также некоторые характеристики стали известны за несколько дней до официальной презентации.



Благодаря изданию CarNewsChina в сети раскрыли внешность копии Mercedes-Benz G63 AMG 6×6, а также стал известен силовой агрегат внедорожника.



Модель будет называться BJ80 6×6. Под капотом внедорожника будут устанавливать 2,3-литровый турбомотор, который разрабатывался компанией Saab.

Мощность данного ДВС составляет 250 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Для шестиколесного внедорожника будет предлагаться 6-ступенчатая механическая трансмиссия или шестидиапазонный «автомат». Привод будет на два моста.

По некоторым данным, BJ80 6×6 будет представлен в виде концепта и пока неизвестно получит ли он серийное предложение.

Напомним, Mercedes-Benz G63 AMG 6×6 представили в 2013 году. Эта модель предлагалась с 5,5-литровым 544-сильным мотором автоматической трансмиссией.