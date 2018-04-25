В рейтинг вошли самые крупные региональные рынки по продажам подержанных автомобилей по итогам продаж за первый квартал этого года.
Названы регионы с крупнейшими рынками автомобилей с пробегом
25.04.2018 00:35
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Аналитики агентства «АВТОСТАТ» опубликовали ТОП-10 самых крупных региональных рынков по продажам автомобилей с пробегом, который возглавило Подмосковье.
На этом рынке продажи подержанных авто составили 25,2 тыс. единиц. На втором месте расположилась столица России с показателем 24 тысячи реализованных машин.
Третьим крупным рынком в этом году является Краснодарский край. Там было реализовано 21,7 тыс. авто с пробегом.
В первой пятерке расположились Санкт-Петербург и Свердловская область — 15,4 и 13,7 тыс. штук соответственно.
В ТОП-10 оказались следующие региональные рынки подержанных авто:
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