Эксперты назвали ТОП-10 самых импортируемых в Россию автомобилей‍

Рейтинг ТОП-10 самых импортируемых в РФ автомобилей был назван на основании анализа данных по импорту легковых автомобилей за 2017 год.

По данным аналитиков из «Автостат», в прошлом году в нашу страну было импортировано 235 тысяч легковых автомобилей, что на 0,5% больше, чем в 2016 году.

Из общего показателя 8% импортированных авто пришлось на подержанные машины, а 92% — на новые. Чаще всего в 2017 году в Россию ввозили внедорожников Toyota Land Cruiser Prado.

Показатель ввезенных в РФ авто этой модели составил 12 351 шт. Второй результат оказался у Lexus RX – 8 583 ед., а в тройке самых импортируемых легковых автомобилей в РФ оказался Toyota Land Cruiser (6238 ед.). Следом за этими иномарками расположились Mercedes-Benz GLC и Lexus NX с результатами 6 235 и 6 186 штук.

В ТОП-10 самых импортируемых легковых автомобилей в РФ оказались: