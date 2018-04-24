KIA в Россию привезет новый компактный кроссовер B-класса

Российский офис компании анонсировал новую модель для России, правда ни сроков премьеры, ни подробностей об автомобиле не раскрывают.

Сейчас на российском рынке предлагается только один кроссовер B-класса — Soul, но его сложно назвать кроссоверов так как это по сути хэтчбек.

Среди компактных кроссоверов компании в Европе есть Stonic, созданный на базе Rio, а в Китае KX3. Однако о появлении ни первой, ни второй в России речи не идет.

При этом для нашего рынка все же разрабатывают новый недорогой кроссовер. Как удалось выяснить, это будет новая глобальная модель в сегменте B-SUV.

Новый компактный кроссовер для увеличения продаж могут локализовать. Предполагается, что новинку могут унифицировать с Creta.