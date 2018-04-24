В ГИБДД предложили разыгрывать автомобильные номера на аукционе

О таком предложении ГИБДД сообщает kommersant ссылаясь на слова главы ГИБДД России Михаила Черникова.

Глава ГИБДД рассказал, что государственные номера владельцы ТС не смогут выбирать, а для того, чтобы приобрести «красивый» номер необходимо будет поучаствовать в аукционе.

Кроме этого, рассматривается возможность встраивать электронные чипы в государственные регистрационные знаки, а это позволит улучшить работу систем фотовидеофиксации.

Еще среди изменений, которые ждут автовладельцев станут электронные ПТС, в который будут вносить информацию о том находится ли ТС в залоге или нет. Это может частично решить проблему кредитных автомобилей и их продажу.