Разыгрывать автомобильные номера на аукционе планируется с целью исключения «коррупционных моментов».
В ГИБДД предложили разыгрывать автомобильные номера на аукционе
24.04.2018 14:36
588 0
О таком предложении ГИБДД сообщает kommersant ссылаясь на слова главы ГИБДД России Михаила Черникова.
Глава ГИБДД рассказал, что государственные номера владельцы ТС не смогут выбирать, а для того, чтобы приобрести «красивый» номер необходимо будет поучаствовать в аукционе.
Кроме этого, рассматривается возможность встраивать электронные чипы в государственные регистрационные знаки, а это позволит улучшить работу систем фотовидеофиксации.
Еще среди изменений, которые ждут автовладельцев станут электронные ПТС, в который будут вносить информацию о том находится ли ТС в залоге или нет. Это может частично решить проблему кредитных автомобилей и их продажу.
Комментарииcomments powered by HyperComments