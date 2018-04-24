О выходе универсалов Lada Vesta на европейский рынок сообщили в пресс-службе компании, уточнив, что первыми странами, где появились новинки стали Германия, Австрия и Венгрия.
«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Vesta SW и Lada SW Cross в Европе
24.04.2018 14:10
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В ближайшее время Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross доберутся до дилеров в Словакии, Сербии и Болгарии. Для Европы отечественные модели предлагают в двух комплектациях — Comfort и Luxe.
В обоих комплектациях модели оснащены 1,6-литровым двигателем, пару которому составит механика или автоматизированная коробки передач.
Универсал и кросс-версия были сертифицированы и соответствуют требованиям ЕС по безопасности и экологичности. Стоимость автомобилей составляет 11 990 евро.
Напомним, что недавно новинки стартовали и на рынке Казахстана.
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