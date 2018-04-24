Toyota назвала цены на обновленный седан Toyota Avalon

Флагманский седан Toyota Avalon нового поколения уже стал доступен для заказа на американском рынке.

Его презентация состоялась в январе на автосалоне в Детройте. Более подробно об изменениях в седане портал ТвоёАвто сообщал ранее.

Для американцев седан новой генерации будет предлагаться с бензиновыми моторами и гибридной силовой установкой.

В списке оснащенности автомобиля есть 10 подушек безопасности, мультимедийная система с девятидюймовым экраном, климат-контроль, проекционный дисплей и другое.

Минимальная цена за бензиновый вариант седана составит 35 500 долларов или 2,2 миллиона рублей. В максимальной комплектации ценник составит 42 200 долларов или 2,6 миллиона рублей.

За гибридную модификацию попросят 36 500 долларов минимум или 2,23 миллиона рублей. Самый дорогой гибридный вариант оценен в 42 800 или 2,69 миллиона рублей.