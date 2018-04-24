Внедорожник УАЗ «Патриот» оснастили турбокомпрессором

Турбина будет доступна для автомобиля с двигателем ЗМЗ-409 и теперь для разгона внедорожнику потребуется менее 10 секунд.

Силовой агрегат ЗМЗ-409 имеет мощность 135 лошадиных сил при 217 Нм крутящего момента, но с турбокомпрессором его отдача вырастает до 200 л.с. при 340 Нм крутящего момента.

В компании ТД-Моторс для желающих увеличить мощность мотора подготовила два турбокомплекта, один из которых предусматривает изменение настроек и прошивки.

Во втором пакете в процессе работы устанавливается турбокомпрессор GT28, модифицируется система смазки, система охлаждения, система впуска и выпуска. Производится детальная настройка электронных систем двигателя.

Все работы займут около пяти дней. В первом пакете мощность двигателя вырастет до 155 л.с., а во втором – до 180—200 л. с. и 320—340 Нм.

Минимальная стоимость последнего пакета составит 100 тысяч рублей, а гарантия от ТД-Моторс будет до 6 месяцев или 15 тысяч км пробега.