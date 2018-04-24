Новая версия пикапа была подготовлена специально для шоу с названием Fast & Furious Live. Это особая версия, получившая немало изменений и внешний каркас безопасности.
Пикап Mitsubishi L200 получил «злую» версию для шоу «Форсаж»
24.04.2018 08:26
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Для пикапа предлагают новую заднюю подвеску, а также колесные диски шириной 381 мм. В салоне установили гоночные сидения и четырехточечные ремни безопасности.
В движение тюнингованный автомобиль будет приводится дизельным мотором с рабочим объёмом цилиндров 2,4 литра.
Мотор оснащен гибридным турбонагнетателем Garrett, кастомным коллектором, а также напечатанным на 3D-принтере впуском.
Стоит отметить, что на шоу Fast and Furious Live обычно показывают автомобили из «Форсажа». Участвовавшие в фильме автомобили воссоздают, а также на них повторяют трюки.
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