Новый «заряженный» Ford Focus ST получит двигатель от хардкорного Focus RS‍

По данным Autocar, в новом Focus ST будет 254-сильный двигатель и шестиступенчатая механическая коробка передач. В американской компании решили отказаться от использования 1,5-литрового ДВС от Fiesta ST так как при увеличении его мощности он теряет надежность. Презентация нового Ford Focus ST запланирована на начало следующего года, а в продажу он поступит летом 2019 года.

Напомним, что недавно был представлен новый Ford Focus, который построен на новой платформе C2, а в ней на 20% увеличили жесткость кузова на кручение. Модель на рынке будет предлагаться с моторами мощностью от 85 до 183 л.с.