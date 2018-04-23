General Motors представила обновленный универсал Baojun 310 Wagon‍

General Motors и SAIC представили обновленную версию универсала Baojun 310 Wagon, которая уже готовится к выходу на китайский рынок.

Напомним, что бренд Baojun создавался двумя автомобильными компания как бюджетная марка с автомобилями для китайского рынка.

После обновления универсал Baojun 310 Wagon получил новые передние фары, задние фонари, новые бампера, решетку радиатора, а также колесные диски нового дизайна.

В салоне все выполнено в черном цвете, а у предшественника наоборот салон был отделан с использование светлой кожи. Теперь у универсала появились боковые подушки безопасности, а моторная гамма осталась прежней. Также не изменились и габариты Baojun 310 Wagon.

Так, в движение обновленный универсал будет приводится бензиновым 1,5-литровым двигателем, мощность которого составит 112 лошадиных сил. Пару двигателю составляет роботизированная коробка.

Также в силовой линейке есть и бензиновый 1,2-литровый двигатель мощностью 82 л.с. В качестве трансмиссии предлагается механика.