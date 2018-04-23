Эксперты рассказали, можно ли снимать наклейку «Шипы» летом‍

В прошлом году за отсутствие треугольного знака с буквой «Ш» на автомобиле стали выписывать штраф в 500 рублей. Этот знак на автомобиле нужен только в том случае, если на нем установлена шипованная резина, которую водители используют только по сезону.

Но сейчас весна и уже практически все автовладельцы сменили покрышки на летние и соответственно знак «Ш» стал не нужен.

Естественно многие задались вопросом, а можно ли на летний период снимать знак «Ш». При более подробном изучении правил дорожного движения, эксперты нашли только пункт, указывающий на обязательное размещение знака «Ш», если в автомобиле стоит шипованная резина.

В перечне неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, есть только пункт об отсутствии опознавательных знаков, но нет ничего про наличие «лишних» наклеек, сообщает портал WROOM.

Таким образом, штраф может быть выписан только в случае отсутствия наклейки в зимний период. Получается, что каждый водитель сам решает нужна ли ему наклейка «Ш» в летний период.