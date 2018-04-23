В Honda показали преимущества механической коробки передач

На официальном YouTube-канале Honda был опубликован видеоролик, в котором компания решила показать, как нужно ездить на машинах с «механикой».

В видеоролике задействовали Accord десятого поколения. В видео рассказали для чего в автомобиле с механической коробкой необходима педаль сцепления, а также как и в какой момент необходимо переключать коробку.

Стоит отметить, что сейчас на американском рынке не пользуются спросом автомобили с «механикой», но тем не менее компания все равно предлагает версия с МКП почти для каждой совей модели.