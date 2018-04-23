Беспилотные грузовики начнут ездить между заводами «КАМАЗа»

Между предприятиями будут курсировать беспилотные «КАМАЗы», которые будут перевозить кабины на линию сборки грузовиков.

Компания «КамАЗ» решила испытать свои беспилотные грузовики на своем предприятии, и для этого разрабатывается маршрут, по которому будут передвигаться беспилотники.

Такие автомобили будут перевозить кабины от одного предприятия до другого, где уже будет происходить сборка грузовиков.

Погрузка беспилотника будет происходить на прессово-рамном заводе. После команды автомобиль без водителя самостоятельно направится в цех для разгрузки, потом он самостоятельно будет возвращаться на погрузку.

Прототип беспилотного грузовика для перевозки кабин получил название «Одиссей». Его создали на базе «КамАЗ-43083», а также в него установили камеры, лидары и сонары.

В компании заявляют, что у прототипа в беспилотном режиме погрешность не более 5 см, а еще есть ручной режим дистанционного управления.