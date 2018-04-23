Уже совсем скоро в модельном ряду компании Ferrari появятся электрифицированные автомобили, о чем уже ранее заявляли представители компании.
Компания Ferrari уже приступила к тестированию электромобилей
23.04.2018 19:45
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Между тем, сегодня агентство Bloomberg сообщает, что компания уже Ferrari приступила к тестированию электромобилей.
В частности, на треке на севере Италии уже заметили первый тестовый прототип. Фотографии автомобиля нет, но сообщается, что тестовая модель оснащена гибридной силовой установкой с бензиновым ДВС и электромотором.
До 2020 года компания выпустит гибридные модели, а уже после появится и полностью электрический автомобиль, разработка которого уже ведется. Гибридные версии автомобилей Ferrari появятся в следующем году.
На гоночной трассе был замечен беззвучный прототип нового Ferrari
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