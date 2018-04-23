Компания Ferrari уже приступила к тестированию электромобилей

Уже совсем скоро в модельном ряду компании Ferrari появятся электрифицированные автомобили, о чем уже ранее заявляли представители компании.

Между тем, сегодня агентство Bloomberg сообщает, что компания уже Ferrari приступила к тестированию электромобилей.

В частности, на треке на севере Италии уже заметили первый тестовый прототип. Фотографии автомобиля нет, но сообщается, что тестовая модель оснащена гибридной силовой установкой с бензиновым ДВС и электромотором.

До 2020 года компания выпустит гибридные модели, а уже после появится и полностью электрический автомобиль, разработка которого уже ведется. Гибридные версии автомобилей Ferrari появятся в следующем году.