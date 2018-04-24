Volvo представила новый роскошный седан Volvo S90 Ambience

Шведский автопроизводитель на автосалоне в Пекине покажет новую версию седана, которая пока носит статус концепта. Сегодня 23 апреля компании опубликовала первые подробности о новинке, а также фотографии.

Новая версия получила название Volvo S90 Ambience и она является роскошной, тогда как текущие роскошные варианты имеют приставку к названию Excellence.

У новинки трехместная компоновка салона с двумя индивидуальными креслами во втором ряду. В салоне есть складные столики, откидной дисплей, а также целый комплекс оборудования.

В комплексе есть проектор, который создает «экран» на потолке, а также есть ароматизатор воздуха и современная система Bowers & Wilkins, у которой есть дополнительные высокочастотные динамики.

Так, в салоне можно насладится такими режимами как Скандинавский лес, Лебединое озеро, Северное сияние, Архипелаг, Дождь и прочие, причем для каждого из режимов будет свой аромат и звук.

Управление таким комплексом возможно, как через мультимедийную систему, так и через приложение на смартфоне.