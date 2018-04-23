Производство авто на Украине за последние 10 лет упало в 52 раза

Такие данные приводит «Укравтопром», отмечая, что сейчас производство автомобилей сформировано только за счет крупноузловой сборки.

При этом полноценное производство автомобилей в Украине остановлено полностью. За последние 10 лет автомобилей на украинских заводах стали собирать меньше в 52 раза.

Только в марте этого года объёмы выпуска составили 773 автомобиля. Отмечается, что заводы функционируют только на два процента от возможностей.

Из общего объёма выпущенных авто 683 машины пришлось на модели марки Skoda, производство которых осуществляется на предприятии «Еврокар» в Закарпатской области.

Еще в стране в марте выпустили 62 автобуса и 28 коммерческих автомобиля.