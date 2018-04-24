BMW назвала российские цены на 460-сильное купе BMW M4 CS

Представленный на автосалоне в Шанхае в прошлом году BMW M4 CS уже стал доступен для заказа в России.

Дилеры BMW в России начали прием заказов на купе BMW M4 CS, который предлагается по цене от 7 130 000 рублей.

Эта модель является промежуточной между обычным BMW M4 и его экстремальной версией GTS. Для российского рынка тираж купе будет ограничен 8 экземплярами. BMW M4 CS оснащен трехлитровым твин-турбодвигателем с шестью цилиндрами.

Его отдача, работая в паре с семискоростным роботом с двумя сцеплениями, составляет 460 лошадиных сил. Показатель крутящего момента – 600 Нм.

Для разгона от 0 до 100 км/ч автомобилю потребуется 3,9 секунды, а максимальная скорость составит 280 км/ч.

В списке оснащенности BMW M4 CS есть адаптивная М-подвеска, колесные диски размером 19 дюймов спереди и 20-дюймовые сзади, а также система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) и активный дифференциал М в паре с электромеханическим рулевым управлением.

Еще для автомобиля доступны адаптивные светодиодные фары, светодиодные задние фонари, салон с отделкой из алькантары, спортивные сидения, климат-контроль и другое.