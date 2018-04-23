Аналитическое агентство «Автостат» провело новое исследование, по результатам которого стало известно, что доля SUV в продажах китайских марок в 1 квартале 2018 года достигла 84%.

Российские аналитики отмечают, что если в целом на российском рынке доля продаж кроссоверов составляет около 45%, то среди автомобилей китайских марок количество автомобилей этого сегмента значительно больше.

Это объясняется в том числе и тем, что некоторые китайские производители в России предлагают только кроссоверы.

К таким относятся Changan, Chery, Haval, у которых модельный ряд представлен SUV. У других китайских марок доля продаж кроссоверов превышает 70%.