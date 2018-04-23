В компании Mitsubishi возродят Mitsubishi Lancer как кроссовер

Сейчас специалисты компании Mitsubishi работают над несколькими новыми моделями, запланированными на ближайшие несколько лет.

Как оказалось, среди новинок будет и кроссовер с названием Lancer. Как известно, Lancer сняты с производства, а новый кроссовер станет заменой ушедшей модели.

К 2025 году запланирован выход преемников моделям ASX, Outlander и L200, а также рассматривается возможность выпуска новых Lancer и Pajero.

Говоря о Lancer представитель компании рассказал, что это будет не традиционный, а новый тип хэтчбека. Таким образом, компания Mitsubishi возродит Lancer как кроссовер.

Есть предположение, что новинка будет выполнена по мотивам концепта e-Evolution. В его основе расположится платформа CMF альянса Renault-Nissan.

Концепт e-Evolution получил электрическую силовую установку, а вот какие силовые установки получит его товарная версия сейчас неизвестно.