Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на одного из представителей крупной дилерской компании, «АвтоВАЗ» начнет продажи седана Lada Vesta Cross в июле 2018 года.

Напомним, что 17 апреля российский автогигант официально рассекретил новую версию седана Lada Vesta, правда пока компания опубликовала изображения внешности и салона автомобиля, а также некоторые подробности.

Впрочем, уже известно, что немного отличаться модель будет внешне, а также у нее будет некоторые решения от кросс-универсала. По предварительным данным, линейка двигателей и трансмиссий у новинки будут те же что присутствуют и у обычного седана.