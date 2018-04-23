В Сети появился первый рендер флагманского кроссовера Opel

В Сети появился рендер нового кроссовера от бренда Opel, который сейчас принадлежит альянсу PSA Group.

О том, что производитель намерен выпустить новый кроссовер, который окажется на ступень выше, представленного в прошлом году Grandland X, стало известно, когда опубликовали планы по выпуску новых моделей. Сегодня сообщается, что Opel уже начала разработку такого кроссовера.

Новинкой станет флагманский кроссовер, а в движение его будет приводить электрическая силовая установка. Недавно марка Buick представила новый концепт Enspire, а во время презентации представители компании рассказали об особенностях дизайна нового кроссовера от Opel.

На основании этих данных независимый дизайнер подготовил рендер, показав предположительную внешность флагманской модели. По предварительным данным, новинка выйдет на рынок через два года и получит купеобразный кузов.

В основе автомобиля расположится платформа EMP2, а она использовалась в моделях Peugeot 3008, 5008 и Citroen C5 Aircross. Для модели одним из обычных ДВС помимо электрической установки предложат полуторалитровый двигатель объёмом 1,6 литра. Его мощность будет около 200-270 л.с. Мощность электрической установки составит 550 л.с.