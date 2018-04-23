Десять процентов от всего объёма проданных Skoda в России в этом году пришлось на модели, реализованные в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

За первый квартал текущего года на российском рынке было продано 16 891 автомобиль марки, а каждый десятый автомобиль Skoda в России продан по госпрограммам.

Представители компании в общении с журналистами «Автостат» отметили, что эти программы поддержки автопрома доказали свою эффективность.

Также, в Skoda напомнили, что помимо вышеупомянутых программ, автомобили компании предлагаются в кредит по сниженным ставкам, а также при покупке нового авто можно воспользоваться программами трейд-ин и утилизация.

Стоит отметить, что в этом году самым популярным автомобилем Skoda в России все также является лифтбек Rapid. Его продажи за период январь-февраль составили 8 023 шт., а это на 29% больше.