Составлен рейтинг самых популярных пикапов на российском рынке

Список самых продаваемых пикапов составлен российскими аналитиками на основании продаж за период январь-февраль 2018 года.

За отчетный период в России было продано 2 968 пикапов, что становится на 44,6% больше. Лидирует по продажам среди пикапов отечественный UAZ Pickup, который разошелся тиражом в количестве 1 161 экземпляра, что на 105,5% больше.

Mitsubishi L200 стал вторым самым продаваемым пикапом с результатом 657 проданных единиц, что на 47,4% больше.

Третий результат у Toyota Hilux, причем его популярность в первом квартале 2018 года просела на 13%, а объёмы продаж составили 571 шт.

Еще на российском рынке было продано по 115 пикапов «ВИС-2349» и Volkswagen Amarok, а также 55 FIAT Fullback.