В России назвали самые популярные модели Mercedes-Benz

Самые популярные автомобили марки Mercedes-Benz были названы по итогам продаж за первый квартал текущего года, когда российским дилерам удалось реализовать 7 469 машин, что превышает результат прошлого года на 5,3%.

Чаще всего россияне выбирают модель Mercedes-Benz GLC-Класса, продажи которой составили 1 568 штук, что на 35% больше, чем за период январь-март 2017 года.

На втором месте по популярности располагается Mercedes-Benz GLE-Класса, продажи которого составили 1 402 штуки, а это на 29% больше.

Третьим самым продаваемым Mercedes-Benz стал E-Класса. Этот бизнес-седан был продан на российском рынке в количестве 1 247 единиц, что на 4,4% больше.

Также в списке оказались: Mercedes-Benz C-Класса (723 ед.), Mercedes-Benz S-Класса (661 шт.) и Mercedes-Benz GL-Класса (608 авто).