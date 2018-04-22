Эксперты назвали три идеальных автомобиля для водителей-новичков

Молодым водителям при выборе первого нового автомобиля стоит обращать внимание на его доступность обслуживания и стоимость.

Конечно таких автомобилей в России достаточно и среди них стоит отметить Ravon R4 с автоматической трансмиссией.

Это модель сейчас стоит от 599 000 рублей и среди основных достоинств модели стоит отметить, просторный салон и 1,5-литровый двигатель.

Для тех, кто планирует ездить по бездорожью у «АвтоВАЗа» есть прекрасная модель Lada 4х4, которая стоит недорого и способна ездить практически по любым российским дорогам.

Этот внедорожник несложно обслуживать и на него комплектующие есть в каждом магазине автозапчастей.

Конечно, если неопытный водитель живет в большом городе, то ему нужен мощный автомобиль, который позволит ему двигаться в быстром городском трафике и среди таких можно назвать KIA Cerato.