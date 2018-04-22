Jaguar Land Rover сохраняет продажи в РФ на уровне прошлого года

Опубликованы отчетные данные по продажам Jaguar Land Rover на российском рынке за период январь-февраль этого года.

Согласно этим данным, компания Jaguar Land Rover продала в России 2 721 автомобиль, что оказалось всего на один процент меньше, чем годом ранее.

Под брендом Jaguar за первый квартал года было продано 552 автомобиля, что на 12% хуже, однако общие продажи компании остались практически на прежнем уровне, за счет роста объёмов реализации авто бренда Land Rover.

Так, машин под маркой Land Rover было реализовано в количестве 2 169 единиц, что на 2,3% больше.

В компании намерены в этом году увеличить продажи за счет выхода на рынок Range Rover и Range Rover Sport 2018, а также Jaguar E-PACE.