Специалисты продолжают разрабатывать новые подушки безопасности‍

Во всех современных автомобилях устанавливаются подушки безопасности и они за все свое время доказали свою эффективность и спасли немало жизней.

Как известно сейчас зачастую применяют фронтальные и боковые подушки безопасности, но ведется разработка и других подушек, которые могут исключить даже незначительные травмы. Так в компании ZF разработали подушку, которая будет разворачиваться из верхней части спинки кресла.

Эта подушка создана, чтобы при ДТП пассажир и водитель не столкнулись. Другая компания намерена выпустить в серию airbag для автомобилей, у которых панорамная крыша. При столкновении эта подушка защитит голову человека и не даст ему вылететь через открытый люк.

Также сейчас стараются разработать подушки для пешеходов и велосипедистов. Конечно эта идея не нова и в Volvo V40 на капоте уже есть airbag.

Насколько она эффективна экспертам пока сложно сказать, ведь при столкновении автомобиля с человеком решающим фактором является скорость и если она большая, то ни одна подушка безопасности не спасет.