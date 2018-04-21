Mitsubishi Pajero Sport получил лимитированную версию Rockford

Японский автопроизводитель в Индонезию привез спецверсию Mitsubishi Pajero Sport Rockford. Эту модель показали на открывшемся в стране автосалоне.

Pajero Sport Rockford выйдет ограниченной партией. В автомобиле установили премиальную акустическую систему от Rockford Fosgate и декоративные хромированые накладки.



Кузов спецверсии выкрасили в цвет Diamond Black, а корпуса зеркал и накладки на бампера сделали хромированными.

Все это дополняют 18-дюймовые легкосплавные диски и шильдики Rockford. Технически кроссовер не будет отличатся от классической модели с 2,4-литровым 181-сильным мотором.

Японская компания намерена выпустит 1000 единиц Pajero Sport Rockford. О ценах и старте продаж новинки пока ничего не сообщается.