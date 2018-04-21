Две модели BMW 8 Series замечены на треке в Нюрбургринге

С приходом весны баварский автопроизводитель вывел на скоростные тесты BMW 8-series, которые заметили на Нюрбургринге во время испытаний на большой скорости.

Фотошпионы заметили купе и кабриолет 8-series. Обе модели скрыты серой камуфляжной пленкой и рассмотреть все подробности автомобилей не удается.



Презентация серийных версий BMW 8-series намечена на 2018 год, и сейчас модели проходят финальные тесты.

По некоторым данным, на скоростной трассе тестировали M850i, под капотом которых устанавливается 4,0-литровый V8 biturbo мощностью свыше 500 лошадиных сил.

В BMW M850i будут установлены более мощные тормозные механизмы, спортивная подвеска и другой аэродинамический обвес.