С приходом весны баварский автопроизводитель вывел на скоростные тесты BMW 8-series, которые заметили на Нюрбургринге во время испытаний на большой скорости.
Две модели BMW 8 Series замечены на треке в Нюрбургринге
21.04.2018 20:52
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Фотошпионы заметили купе и кабриолет 8-series. Обе модели скрыты серой камуфляжной пленкой и рассмотреть все подробности автомобилей не удается.
Презентация серийных версий BMW 8-series намечена на 2018 год, и сейчас модели проходят финальные тесты.
По некоторым данным, на скоростной трассе тестировали M850i, под капотом которых устанавливается 4,0-литровый V8 biturbo мощностью свыше 500 лошадиных сил.
В BMW M850i будут установлены более мощные тормозные механизмы, спортивная подвеска и другой аэродинамический обвес.
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